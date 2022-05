FIFA 22: Dominanz pur! Deutsche Teams glänzen in der Klub-WM

In der anderen Conference beherzigten vor allem die Jungs von IQONIC die Vorgabe. Das Roster um Joe „JH7″ Hellmann und Nicolas „Nisi“ Muntwyler machte durch den Erfolg in Woche vier das kleine FIFA-Wunder perfekt. Die beiden waren erst durch den Triumph in der Pre-Qualification über DFB-ePokal-Gewinner St. Pauli in die Online-Qualifier vorgerückt, nur um sich dann von Division drei bis in Division eins zu hochspielen. Die Leistung am finalen Spieltag garantiert nun sogar die Playoffs.