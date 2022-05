FIFA 22: Grand Final ade! Favoritensterben in den VBL-Playoffs

Die 16 glücklichen Spieler reisen am 4. Juni zum finalen Offline Event nach Köln, wo sie auf die 16 nominierten Pros der acht besten Mannschaften aus der VBL Club Championship treffen. Diese konnten sich durch die Top-4-Platzierung in der Abschlusstabelle bereits ein Ticket sichern. Am Pfingstsonntag wird schließlich der deutschen Meister im eFootball gekürt.