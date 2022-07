FIFA 22: WM-Teilnehmer verlassen Bochum

Doch jetzt wurde bekannt, dass die Verträge von Koray „KKoray_“ Kücükgünar und Benedikt „BeneCR7x“ Bauer nicht verlängert werden. Trotzdem gehen alle Partien im Guten und mit positiven Erinnerungen an die gemeinsame Zeit auseinander. In der laufenden Spielzeit haben beide die Farben des VfL auf jeden Fall bestens vertreten. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft strichen die zwei u.a. durch ihre Leistungen in den FGS-Qualifiern sowie den Playoffs jeweils fünfstellige Preisgelder ein.