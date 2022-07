TimKalation Kolumne #27: FIFA-Server down. Bitte um Vorwarnung!

Das Album. Um nicht Panini-Album zu sagen; erste und letzte Ruhestätte für Spieler, die das Team nicht mehr verstärken können und wunderbare Beruhigung für einen selbst, dass man nicht Zeit in eine solche SBC verschwendet hat. Ich mag diese Sichtweise. Sie ist charmant. Und wenn es Spaß macht; umso besser! Auch die anderen Arten des mit FIFA Zeit Verbringens sind Ausdruck von Leidenschaft. Jedes Wochenende möglichst viele Siege in den Finals holen (okay, vielleicht auch aus Prinzip immer nur elf; immerhin!), Rivals Belohnungen am Donnerstag abholen und zwischendurch den neuen Content abchecken.