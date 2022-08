TimKalation Kolumne #30: FIFA 23 macht vieles neu - aber auch vieles besser?

Schauen wir es uns mal an. Mit „FUT Moments“ erhält ein neuer Spielmodus Einzug in Ultimate Team. Singleplayer; also gegen die CPU wie bei Squad Battles muss man fest definierte Aufgaben wie „Schieße ein Tor“, „Passe fünfmal den Ball“ oder „Triff von außerhalb des Strafraums“ etc. erledigen. Diese Aufgaben haben meistens auch ein Zeitlimit. Interessant ist, dass man mitten ins Spiel geworfen wird. Es kann also sein, dass man „Gewinne das Spiel“ erfüllen soll und startet in der 80. Minute, während man in Ballbesitz einen Angriff vollzieht. Je schwieriger die Aufgabe, desto höher die Belohnung. Diese Belohnung erhält man in Form von Sternen, welche man sammeln und aufbewahren kann. Und somit seinen Vorrat an Sternen über die Zeit immer weiter ausbauen. Wenn man dann möchte, kann man in einem speziellen Shop diese Sterne beispielsweise gegen Packs tauschen. Oder später gegen spezielle Spieler. Allgemeine Reaktion war im ersten Moment eine gewisse Enttäuschung, dass dieser Modus gegen die CPU gespielt wird. Aber mit zunehmender Betrachtung des Modus stellte sich eine positive Haltung ein. Dieser Modus verspricht eine kurzweilige und spaßige Angelegenheit werden zu können. Wenn Aufwand und Ertrag in Form von Belohnungen letztlich fair sind, ist es eine gute Neuerung.