Zum Kopfschütteln! EA Sports muss wichtiges Update im letzten Moment verschieben

Bei EA Sports hat erneut der Fehlerteufel zugeschlagen. Infolgedessen verschiebt sich der Release des anstehenden Title Updates, das ursprünglich für den 15. März geplant war, weiter nach hinten. Die in großem Umfang angekündigten neuen Frauenwettbewerbe lassen also erstmal noch auf sich warten.

Aus Sicht der FIFA-Community reiht sich die unerwartete Verzögerung damit in die lange Liste der Verfehlungen ein, die das Unternehmen in FIFA 23 zu verantworten hat. So wurden u.a. schon heimlich einzelne Spielerwerte in FUT verändert oder die WM-Ikonen ingame falsch dargestellt.