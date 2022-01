Der Fighting Game-Rückblick: Das war 2021 - Part 1

Im Dezember wurde zudem der neue General Manager vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Rick „TheHadou“ Thiher. Rick ist in der Szene bereits als der Tournament Organizer der Event-Reihe Combo Breaker bekannt. Da Combo Breaker unter Spielern als einer der - wenn nicht das - beste Fighting Game-Events gilt, verspricht diese Besetzung viel positives. Combo Breaker wurde in der Vergangenheit oft als das Turnier betitelt, dass am meisten an die „gute, alte Zeit“ von Evo erinnert..