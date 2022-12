Drei Versprechen an die Fighting Games Community. Das erwartet Fans in 2023!

Dieses Jahr war vor allem für Fans der Fighting Game-Nische spannend. DNF Duel erfreute Fans von Spielen mit ausufernden Angriffen, The King of Fighters XV startete den Versuch die Reihe zurück in den Mainstream zu führen und Melty Blood: Type Lumina bekam eine Reihe von kostenlosen Inhalten, inklusive einem essentiellen Gameplay-Updates.