Fighting Game-Rückblick 2022: Wo es dieses Jahr besonders knallte

Früher war The King of Fighters aus der Fighting Game-Szene genauso wenig wegzudenken wie Street Fighter oder Tekken. Mittlerweile ist die Reihe aber eher in der Nische zu Hause. Während The King of Fighters XIII noch viele Spieler durch seinen meisterhaften Pixel-Look begeistern konnte, blieb Teil 14, mit seinem Schritt in Richtung 3D, eher auf der Strecke. Gelegenheitsspieler und Fans kritisierten die nicht zeitgemäße Optik, und auch spielerisch wurde es als ein schwächerer Teil der Serie abgetan.