Fortnite feiert Vierjähriges mit besonderem Event

Die gepanzerte Wand ist ein weiteres neues Item in Fortnite, ganz unabhängig von der Geburtstagsparty. Sie ermöglicht Spielern, sich besser verteidigen zu können, da diese extrem viel HP hat. Wer also im Spiel von allen Seiten befeuert wird, sollte die gepanzerte Wand bauen und sich somit besser schützen. Die neue Wand findet man hauptsächlich in Loot Drops, aber teilweise auch als normalen Loot auf dem Boden.