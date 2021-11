League of Legends Off-Season: 600K Ablöse! Wunder auf dem Weg zu FNC!

Mit einer sagenhaften KDA von 12.61 spielte Rekkles - zumindest in der regulären Saison - alles und jeden an die Wand. Die Berufung ins All Pro Team sowie der MVP-Titel waren nur die logische Konsequenz seiner starken Leistung. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis mit Rekkles auch für G2 wieder etwas zählbares in Form von Titeln kommen würde.