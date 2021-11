Mr. Beast will LCS-Team mit Doublelift & Jensen

Ob es sich bei dem Satz „Zwei weitere Jahre und ich mache es möglich!“ (2 more years and I‘ll make it happen, im Original) nur um eine daher gesagte Floskel handelt, bleibt abzuwarten. Dennoch - in zwei Jahren wären sowohl Jensen als auch Doublelift in ihren 30ern oder kurz davor. Entsprechend könnte es sich bei der Aussage Mr. Beasts um ein Ding der Aufmerksamkeit handeln, denn um ein ernstgemeintes Vorhaben.