Erst League of Legends, dann Wild Rift - G2 Esports ruft ein neues Team ins Leben

Esports-Gigant gründet neues Team

G2 Esports ist in beinah allen relevanten eSports-Titeln vertreten und in diesen äußerst erfolgreich unterwegs. Nun kündigte das Berliner Unternehmen ein neues Team für League of Legends: Wild Rift an.

G2 Esports und Blacklist International kooperieren gemeinsam, um ein neues eSports-Team in League of Legends: Wild Rift an den Start zu bringen

© G2 Esports / Blacklist International