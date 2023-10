"GODS" - Riot enthüllt den neuen Worlds-Song

Vor wenigen Stunden war es endlich so weit! Riot Games hat einmal mehr einen Song zur bevorstehenden Weltmeisterschaft in League of Legends veröffentlicht. Dieser trägt den markanten Namen „GODS“ und spielt inhaltlich auf die Errungenschaften von DRX im Zuge der vergangenen Weltmeisterschaft in Amerika an. Mindestens genauso wichtig wie die Musik selbst ist stets das dazugehörende Video. Auch hier dient der Triumph von DRX als Vorlage.

Koraner unter sich

In Amerika gelang es sowohl DRX als auch Rekordweltmeister T1 - beide aus Korea stammend - ins Finale der Weltmeisterschaft einzuziehen. Viele Experten sahen Faker und Co. bereits den vierten WM-Titel gewinnen, doch war es am Ende ausgerechnet das vermeintlich schwächste Team der koreanischen LCK, welches sich am Ende über die Trophäe freuen durfte.

