Start der Prime League 2024! Wer schnappt sich die Spring Split Championship?

Prime League startet mit Spitzenduell

Nach der LEC wird nun auch in der Prime League die neue League of Legends-Saison eröffnet. Dabei kommt es am ersten Spieltag direkt zu einigen vielversprechenden Matches.

