OW: Was ihr noch nicht wusstet! eSports-Coach Amir erklärt die Meta

Amir: Richtig, zusammenfassend lässt das Ganze auf drei Hauptaspekte zurückführen: Zuerst, der AoE [Area of Effect], sprich der Wirkungsbereich der Fähigkeiten von Junkerqueen. Die Heilung und Geschwindigkeit, welche die Tankheldin an Mitspieler verteilen konnte, war unfassbar hoch. Es war also möglich, fast im Alleingang in einem Angriff alle Teammates mit extrem viel Utility [Nutzen durch Effekte/Fähigkeiten} zu versorgen. Dann, der Sustain [Überlebensfähigkeit] und die Mobilität der Junkerqueen selbst. In einer ohnehin schon schnellen Meta kam mit der Queen dann auch noch ein Held hinzu, der sehr schnell viel Distanz mit dem Team überbrücken und gleichzeitig viel Schaden einstecken konnte. Viel mehr als zum Beispiel mit einer traditionellen Reinhardt-Comp, bei der du durch den Ansturm zwar schnell bist, dein Team aber weit hinter dir lässt. Zuletzt war auch der Aspekt der Vielseitigkeit des Kits der neuen Heldin entscheidend. Die Kombination aus einer Shotgun und einem Messer, die auf Distanz Helden zu dir ziehen kann, erreichte zusammen mit einem mobilen DPS wie Genji zum Beispiel Highground- oder mehr Mapkontrolle . Das machte das Erscheinungsbild von Junkerqueen zu einem tödlichen Allrounder.