Champions League: Kreuzbandriss! Schock um Ex-Bayern-Star

Schock um Ex-Bayern-Star Lucas Hernández! Der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain hat sich in der ersten Halbzeit des Halbfinal-Hinspiels der Champions League gegen Borussia Dortmund einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Er soll in den nächsten Tagen operiert werden, gaben die Pariser am Donnerstag bekannt.