Die Höhen, die Tiefen und alles dazwischen - das war die Overwatch League 2022

Immerhin konstant verlief die Saison für „Alarm Rockie of the Year“-Award-Träger Kim „Proper“ Dong-hyun und seine Mitspieler. Turnier für Turnier schrammte das Team um Haaresbreite am Titel vorbei. Besonders frustrierend war der „C9″ auf Dorado in der letzten Karte des Finals im Midseason Madness-Turniers, welches Shock den möglichen Reverse-Sweep kostete. Auch im Grand Final der Playoffs war die Trophäe schon zum Greifen nah. Aber wie schon im Kickoff Clash und auch beim Summer Showdown musste man sich am Ende Dallas Fuel geschlagen geben.