Six Berlin Major, Tag 2: FaZe bereits weiter, asiatische Teams enttäuschen

Vornehmlich DK, das im Zuge des vergangenen Six Invitationals in der Gruppenphase zu überzeugen wusste, rangiert in Gruppe A auf dem letzten Platz, besitzt aber wie SANDBOX eine Minimalchance auf ein Weiterkommen. Dafür muss jedoch am heutigen dritten Spieltag jede Ansetzung gewonnen werden.