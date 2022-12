Gen.G überfährt Konkurrenz - RLCS Fall Split Major 22/23 in den Niederlanden

Bereits auf dem Weg in das Endspiel deutete Gen.G an, dass mit ihnen ernsthaft gerechnet werden muss, wenn es um den ersten Major-Titel der laufenden Spielzeit geht. Lediglich eine Begegnung in der Gruppenphase ging verloren, danach folgte ein 4:3 im Viertelfinale gegen Team Liquid und ein 4:1 gegen FaZe Clan im Halbfinale.