Valorant: So funktioniert der „Counter-Strafe“

Eine erweiterte Technik, die Profis oft benutzen und in Tutorials zeigen, ist das „Counter-Strafing“. Wie der Name schon sagt, ist diese Technik eine Art von Gegenbewegung zum normalen „Strafe“. Um diese auszuführen, müssen sich Spieler seitlich bewegen und sofort die gegenüberliegende Taste drücken. Zuerst wird also mit der D-Taste nach rechts gegangen, um danach sofort mit A in die endgegengesetzte Richtung zu kommen.