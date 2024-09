Exatlon: Ex-Bachelor und Schröder-Buddy bei Spektakel dabei

Als Basketbal l-Nationalspieler musste er sich unter dem Korb beweisen, als Bachelor verteilte er im Jahr 2019 Rosen und Körbe in der Damenwelt oder bekam letztere – nun wartet auf Andrej Mangold ein Wettbewerb der besonderen Art. Bei EXATLON Germany ( ab Montag 20:15 Uhr im TV auf SPORT1 ) startet Mangold bei SPORT1 in den härtesten Wettkampf der Welt.

Mangold, der in seiner Basketball-Karriere für Klubs wie die Artland Dragons, die Telekom Baskets Bonn und den FC Bayern spielte, ist wie geschaffen für diese ultimative Herausforderung. Bei EXATLON Germany erwarten den fünfmaligen DBB-Nationalspieler Aufgaben, die die körperlichen und mentalen Grenzen setzen.

Als Sportler und Reality-TV-Teilnehmer hat der 37-Jährige gute Karten bei der neuen SPORT1 -Show. Neben der Teilnahme am Bachelor bewies Mangold beim Fame Fighting, im Sommerhaus der Stars und beim Kampf der Reality-Stars, dass Sport, Reality und Wettkampf seine Welt ist.

Verschiedene Profisportler und Fitness-Influencer treten bei EXATLON in abwechslungsreichen Einzel- und Team-Challenges gegeneinander an. Gemeinsam übernachten sie außerdem in einem Camp und werden dort rund um die Uhr von TV-Kameras begleitet.