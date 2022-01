2. Bundesliga: Als der FC Schalke 04 Erzgebirge Aue Erfolgstrainer Domenico Tedesco stahl

Heidel sah in Tedesco den jungen Klopp, vielleicht auch etwas von Thomas Tuchel, mit beiden hatte er in Mainz Wunderdinge vollbracht. Tedesco fiel in „Heidels Beuteschema“, wie der Kicker titelte. Während ganz Aue in der Sommerpause war und sich erste Spieler wegen Tedesco für den Klub entschieden hatten, streckte Heidel seine Fühler aus.