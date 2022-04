2. Bundesliga: Dirk Schuster über Schalke, HSV, Darmstadt 98, Werder Bremen, Aue...

Schuster: Er bringt als Trainer das nötige Knowhow mit, kann eine Mannschaft führen und war einer der Eurofighter. Als Spieler hat Büskens immer das verkörpert, was man auf Schalke sehen will. Er krempelt die Ärmel hoch und packt mit an. Er hat immer alles versucht. Mit ihm können sich die Fans identifizieren. Grammozis stand diesbezüglich bei vielen Fans in der Kritik, ich halte ihn dennoch für einen sehr guten Trainer. Schalke braucht jetzt aber einen Typ wie Büskens. Mit ihm kann S04 mindestens noch Platz drei erreichen.