Stolpersteine erinnern an früheren Club-Trainer Konrad

„Gedemütigt, denunziert in ‚Der Stürmer‘, 1932 ausgewandert“, steht auf dem Stolperstein, der am Sonntag vor der Club-Arena verlegt wurde. Ein weiterer wurde vor Konrads ehemaligem Wohnhaus in den Boden eingelassen. Nürnberg veranstaltet in Erinnerung an seinen einstigen Coach auch das Jugendturnier Jenö-Konrad-Cup.