2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen HSV - große Angst vor dem Fehlstart

Die Hamburger dümpeln nun schon die 5. Saison in Folge zweitklassig herum. Der Club war außer einer Spielzeit 2018/2019 in den letzten 9 Spielzeiten Zweitligist. Der HSV holte zwar letzte Saison mit Platz 3 die beste Platzierung in seiner Zweitliga-Geschichte, aber final haben sie es gegen Hertha dann doch verhauen.