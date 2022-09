2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Darmstadt 98, 1:2 (1:2)

Der SCP erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 11.500 Zuschauern durch Robert Leipertz bereits nach vier Minuten in Führung. Die passende Antwort hatte Braydon Manu parat, als er in der zehnten Minute zum Ausgleich traf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jannik Müller in der 24. Minute. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Wenig später kamen Kelvin Ofori und Richmond Tachie per Doppelwechsel für Sirlord Conteh und Uwe Hünemeier auf Seiten von Paderborn ins Match (72.). Gleich drei Wechsel nahm Darmstadt in der 81. Minute vor. Fabian Schnellhardt, Tobias Kempe und Manu verließen das Feld für Frank Ronstadt, Yassin Ben Balla und Magnus Warming. Lukas Kwasniok wollte den SC Paderborn 07 zu einem Ruck bewegen und so sollten Jonas Carls und Jannis Heuer eingewechselt für Raphael Obermair und Maximilian Rohr neue Impulse setzen (81.). Torsten Lieberknecht nahm mit der Einwechslung von Clemens Riedel das Tempo raus, Marvin Mehlem verließ den Platz (90.). Obwohl dem SV Darmstadt 98 nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SCP zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.