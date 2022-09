Jansen: "Wohl die beste Entscheidung für den HSV"

HSV-Präsident und Aufsichtsratschef Marcell Jansen hat sich nach dem Rücktritt von Finanzvorstand und Interimsboss Thomas Wüstefeld gegen die kritische Haltung von Medien und Öffentlichkeit gewehrt. „Wir haben einen Kader zusammengehalten, der noch verstärkt wurde, wir haben in der Pandemie Schulden getilgt, haben viele Antworten auf Fragen gefunden - es wird gerade vergessen, was gut läuft“, sagte Jansen am Donnerstag.