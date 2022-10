2. Bundesliga: HSV - 1. FC Kaiserslautern - Leg dich nicht mit Dirk Schuster an

Und der Erfolg trägt Schusters Handschrift. Sieben Kopfballtore und sieben Tore nach Standards sind beides Bestwerte in der 2. Liga. Schon in der Saison 2014/2015, als er mit Darmstadt den Durchmarsch aus der dritten in die erste Liga schaffte, erzielte seine Aufstiegsmannschaft die meisten Kopfballtore und traf in hoher Quote nach ruhenden Bällen.