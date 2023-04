2. Bundesliga: Zwei Aufsteiger auf Kurs Klassenerhalt

Schön, am Samstag mal wieder in Braunschweig zu sein. Unter Flutlicht wird der Mitaufsteiger aus Magdeburg zu Gast sein. Zuletzt war ich hier am 20. August, als die Eintracht am 5. Spieltag im Top-Spiel am Samstagabend Fortuna Düsseldorf empfing und wir LIVE bei SPORT1 übertrugen.

Die Ausgangslage war damals ganz schön schwierig für die Braunschweiger nach dem verkorksten Saisonauftakt mit Null Punkten und Null Toren aus den ersten vier Spielen. Es wurde ein rasantes Spiel, in dem Robin Krauße und Anton Donkor die ersten Saisontore erzielten und mit dem 2:2 zumindest mal ein erster Punkt ins Ziel gebracht wurde.

Aber so richtig gut war die Stimmung beim Aufsteiger und Tabellen-Achtzehnten auch nach diesem Spiel nicht.

Eintracht Braunschweig hat die Kurve bekommen

Genau 8 Monate später biegt die Eintracht ein auf die Zielgerade der Saison. Und damals im August hätte man sich die Hände gerieben vor lauter Freude, hätte man schon von der heutigen Tabellensituation gewusst.

Denn genau wie die anderen Aufsteiger aus Magdeburg hat sich die Eintracht sechs Spiele vor Saisonende einen schicken Fünf-Punkte-Puffer auf den Relegationsplatz erarbeitet und will nun vor den eigenen Fans am Samstagabend den nächsten Schritt Richtung Erlösung gehen.

Und die aktuelle Formkurve spricht dafür, dass die Braunschweiger auch genau dies schaffen werden. Die Mannschaft von Michael Schiele hat sich nach dem misslungenen Saisonstart nicht nur stabilisiert und gut entwickelt, sie ist sogar aktuell die Mannschaft der Stunde in dieser 2. Bundesliga.

Die Eintracht holte zehn Punkte aus den letzten vier Spielen und damit so viele, wie kein anderes Team. Und die Braunschweiger Brust ist ganz schön breit als Seriensieger-Besieger vom Millertor in St. Pauli.

Gegner Magdeburg musste gegen Schlusslicht Sandhausen zwar eine ziemlich ärgerliche Heimniederlage hinnehmen, darf sich aber auch über die aktuelle Tabellenposition und das „große Ganze“ in dieser Spielzeit freuen. Trainer Christian Tietz verkörpert den Erfolg.

Aufsteiger überzeugen in 2. Bundesliga

Erst rettete er die Magdeburger vor dem Absturz in die Regionalliga, führte die Mannschaft dann in der Folgesaison zum Aufstieg und ist jetzt auf einem guten Weg, mit dem FCM den ersten Klassenerhalt in der 2. Liga zu schaffen. Das bislang einzige Zweitligajahr endete 2018/19 mit dem Wiederabstieg.

Felix Kroos wird als Co-Kommentator an meiner Seite sein und gemeinsam freuen wir uns auf ein reizvolles Spiel seiner Ex-Eintracht mit tollem Lauf gegen die unter Tietz immer mutig und offensiv auftretenden Magdeburger.