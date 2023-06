2. Bundesliga: HSV setzt echtes Ausrufezeichen - Erzrivale Bremen geht leer aus

Glatzel bleibt HSV trotz Rückschlägen treu

„Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt“, erklärte der in den beiden vorherigen Spielzeiten mit 22 und 19 Treffern jeweils erfolgreichste Torschütze des Zweitligisten in einer Pressemitteilung des Klubs.