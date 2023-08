2. Bundesliga: Aufregung um Fan-Choreo bei Hannover vs. Nürnberg

Eigentlich ging es in der 2. Liga am Sonntagmittag um den Kampf gegen den misslungenen Saisonstart. Im Aufeinandertreffen zwischen Nürnberg (0 Punkte) und Hannover (1 Punkt) in Franken wären beide Mannschaften froh um jegliche Unterstützung der Fans gewesen - doch diese blieb zunächst aus.