Schalkes neues Wunderkind: Leroy Sané - oder doch Julian Draxler?

Mülheim an der Ruhr, 9. Mai 2006. In einem Monat beginnt Deutschlands Heim-WM, bei der Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Philipp Lahm ihrem Land ein Sommermärchen schenken.

Aber am 9. Mai 2006, viereinhalb Wochen vor dem 4:2-Auftaktsieg gegen Costa Rica , gibt’s im Leben des Amateur-Fußballers Alassane Ouédraogo, 25, ein anderes Großereignis. Die Geburt seines Sohns, Forzan Assan Ouédraogo. In jenem Teil Nordrhein-Westfalens, den alle anderen als „Pott“ bezeichnen.

Sprung in die Zukunft. Wir schreiben den 28. Juli 2023. Ein sonnig-schwüler Freitagabend in Hamburg. Der kleine Assan aus Mülheim an der Ruhr ist inzwischen 1,91 Meter groß und taucht mit 17 Jahren und 80 Tagen überraschend in der Startelf des FC Schalke 04 auf, weil das Mittelfeld mit einigen Verletzungen gebeutelt ist.