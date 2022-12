Deutschland - Costa Rica 2006: Lahms Märchenstart, Sönke Wortmanns Kabinen-Panne

In Minute 61 legt erneut Geburtstagskind Klose mit seinem siebten WM-Tor nach und zieht im ewigen Ranking mit 1954-Held Hans Schäfer gleich. Ein letztes Zittern kommt nochmal auf, als Wanchope in Minute 73 nochmal verkürzt - ein irreguläres Abseitstor, aber was will man machen ohne Videobeweis. Torsten Frings macht mit einem Gewaltschuss 3 Minuten vor Spielende aber alles klar. Das an Ballacks Stelle von Bernd „Schnix“ Schneider geführte Team darf jubeln.