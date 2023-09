Brisante Details zur Reis-Entlassung! Das sagt einiges über die Schalke-Kabine aus

Nach nur 335 Tagen ist die Zeit von Thomas Reis beim FC Schalke 04 schon wieder beendet. Am Mittwoch um 8.27 Uhr verkündeten die Königsblauen die sofortige Entlassung ihres Cheftrainers . Reis ist damit der siebte (!) Trainer in den letzten vier Jahren , der auf Schalke gefeuert wurde.

Am frühen Mittwochmorgen erhielten Reis und dessen langjähriger Assistent Markus Gellhaus eine WhatsApp-Nachricht von der sportlichen Führung. Das Duo wurde auf die Geschäftsstelle beordert, verspätete sich bei der Anreise durch den Berufsverkehr noch leicht und erhielt kurz darauf die Rauswurf-Botschaft. Das Vorgehen zeigt: Der Entschluss der sportlichen Führung muss schon am Vortag gefallen sein.

Reis griff zu erstaunlicher Maßnahme

Klar ist: Reis verlor immer mehr die Kabine. Der 49-Jährige spürte zuletzt auch die für ihn gefährlichen Strömungen aus der Mannschaft. Vor allem ein größerer Kreis an (vermeintlichen) Führungsspielern distanzierte sich immer mehr vom Trainer und machte, was Reis vor allem störte, hintenrum Stimmung gegen den Trainer. Die Zündstoff-Aussagen von Ralf Fährmanns Berater Stefan Backs, das Skandal-Interview von Timo Baumgartl und die damit verbundenen Suspendierungen spiegeln das wider.

Schalke-Trainer konnte das Ruder nicht rumreißen

Von den Strömungen gegen Reis soll in der Rückrunde der vergangenen Saison und nach dem Abstieg übrigens noch nichts zu spüren gewesen sein. Das könnte auch damit zusammenliegen, dass wichtige Spieler wie Moritz Jenz, Tom Krauß, Marius Bülter oder Alex Kral, die allesamt gerne mit Reis zusammengearbeitet hatten noch da waren. Sogar Rodrigo Zalazar, der in der Bundesliga-Saison unter Reis mitunter auf der Bank saß und der im Sommer nach Braga ging, schrieb Reis am Mittwoch eine SMS mit dem Inhalt, dass ihm die Trennung leidtut.

Auch sportliche Leitung steht nicht gut da

Dass man der Trainer zwei Tage lang auf das wichtige Match am Freitag in Paderborn (18.30 Uhr) vorbereiten ließ, um ihn am Mittwoch zu entlassen, wirft in der Tat kein gutes Licht auf die sportliche Führung.