Schalkes Stehaufmännchen: Er hat schon acht Schalke-Trainer überlebt

Als Matthias Kreutzer am Dienstagmittag um 14.04 Uhr der versammelten Sportpresse auf Schalke die ersten Worte entgegenrief, da wählte er direkt den Ruhrpott-Jargon: „Zunächst einmal ein herzliches ‚Glück Auf‘ an alle“, sagte er ganz besonnen. Die Wortwahl ist kein Zufall. Denn der neue Interimstrainer des FC Schalke kennt sich aus im Revier.

Kreutzer ist Schalkes Stehaufmännchen

Das hat der Fachmann auch schon bei den Knappen bewiesen. Er sprang schon zweimal als Schalker Notlösung für je ein Spiel ein: Beim 3:0-Sieg in Ingolstadt in der Saison 2021/2022 und bei Schalkes 1:2-Bundesliga-Niederlage bei Hertha im vergangenen Herbst.

Der 40-Jährige soll Königsblau nun erneut auf Kurs bringen. Anfangen wird seine Mission mit dem Spiel beim SC Paderborn am Freitagabend. Der Tabellen-15. aus Ostwestfalen lädt zum Krisengipfel gegen den Zweitliga-16. Schalke 04 (ab 18.30 Uhr bei SPORT1 im LIVE-TICKER) .

Kreutzer wurde am 23. Dezember 1982 in Erfurt geboren. Seinem Sportökonomie-Studium folgte ein Praktikum im Scouting, ehe er im Alter von 24 Jahren beim HSV in der Spiel-Analyse anfing. Dort traf er 2007 ausgerechnet auf Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens.