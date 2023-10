2. Bundesliga heute: Elversberg - Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr steht ein spannendes Match in der 2. Bundesliga an: Die SV 07 Elversberg trifft auf Eintracht Braunschweig. Es ist das erste Mal, dass diese beiden Teams im Profifußball aufeinander treffen. Die SV Elversberg hat in dieser Saison bereits beeindruckende Leistungen gezeigt und kommt oft nach einem hohen Ballgewinn zum Abschluss. Eintracht Braunschweig hingegen hat in den letzten fünf Auswärtsspielen jeweils das erste Tor kassiert und steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz.

Form und Statistiken

Betrachtet man die Form beider Teams, so zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Die SV Elversberg ist seit fünf Zweitligaspielen ohne Niederlage und hat dabei elf Punkte gesammelt. Im Gegensatz dazu ist Eintracht Braunschweig seit sechs Zweitliga-Spielen sieglos und hat in den letzten zwölf Spielen nur einen Sieg erzielt. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die SV Elversberg in den letzten elf erfolgreichen Heimspielen jeweils mindestens drei Tore erzielt hat. Eintracht Braunschweig hingegen hat in den vergangenen 15 Auswärtsspielen mindestens einen Gegentreffer erhalten.

Schlüsselspieler und Taktiken

Ein Schlüsselspieler für die SV Elversberg könnte W. Faghir sein, der in 33% der 2. Bundesliga Spiele in dieser Saison getroffen hat. Eintracht Braunschweig hat hingegen in dieser Saison die schwächste Offensive der 2. Bundesliga und hat nur sechs Tore erzielt. Die SV Elversberg hat bereits doppelt so viele Tore erzielt. Beide Teams haben in dieser Saison ihre Expected-Goals-Werte unterboten, was auf eine mögliche Verbesserung in der Offensive hindeutet. Eintracht Braunschweig wird sicherlich versuchen, ihre Defensive zu stärken, um die starke Offensive der SV Elversberg zu neutralisieren. Es bleibt abzuwarten, welche Taktiken die Trainer anwenden werden, um dieses Spiel zu gewinnen.

