2. Bundesliga heute: Wehen Wiesbaden - Hamburger SV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt heute um 13:00 Uhr den Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Das Spiel verspricht Spannung, da beide Teams auf der Suche nach wichtigen Punkten sind. Die Gastgeber haben in den letzten vier Spielen eine Niederlagenserie erlitten und nur einen Punkt aus den letzten fünf Spielen geholt. Die Hamburger hingegen haben ihre letzten vier Spiele gegen Aufsteiger verloren, eine Serie, die sie sicherlich beenden wollen. Interessant ist auch, dass in vier der acht Spiele des SV Wehen Wiesbaden in dieser Saison genau zwei Tore erzielt wurden.

Der Hamburger SV hat in der Vergangenheit eine starke Bilanz gegen Wehen Wiesbaden aufgewiesen, mit vier ungeschlagenen Spielen im Profifußball. Darunter sind zwei Siege im DFB-Pokal und ein Unentschieden sowie ein Sieg in der Zweitliga-Saison 2019/20. Ein weiterer Faktor, der für den HSV spricht, ist die beeindruckende Leistung von Laszlo Benes, der mit neun direkten Torbeteiligungen (6 Tore, drei Assists) Topscorer dieser Zweitliga-Saison ist.

Trotz ihrer Niederlagenserie haben die Gastgeber in den letzten drei Heimspielen stets das erste Tor erzielt. Allerdings hat der SV Wehen Wiesbaden mit nur sechs Toren die zweitschwächste Offensive der Liga, während der Hamburger SV die meisten Tore in der zweiten Halbzeit aller Teams erzielt hat. Beide Mannschaften haben einen hohen Anteil ihrer Tore in der zweiten Halbzeit erzielt, was auf eine mögliche späte Entscheidung des Spiels hindeutet. Es bleibt abzuwarten, ob der HSV seine Serie von Niederlagen gegen Aufsteiger beenden kann und ob der SV Wehen Wiesbaden seine Offensive verbessern kann, um wichtige Punkte zu sammeln.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

