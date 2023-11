2. Liga: VfL Osnabrück – Holstein Kiel, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zum Seitenwechsel ersetzte Finn Porath von den Störche seinen Teamkameraden Nicolai Remberg. 15.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfL Osnabrück schlägt – bejubelten in der 55. Minute den Treffer von Dave Gnaase zum 1:0. Kiel drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Benedikt Pichler und Ba-Muaka Simakala sorgen, die per Doppelwechsel für Shuto Machino und Jonas Sterner auf das Spielfeld kamen (58.). Für den Gast reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Pichler den Ball in der Nachspielzeit zum 1:1 über die Linie schob (94.) Am Schluss sicherte sich Osnabrück gegen Holstein Kiel einen Zähler.