Hier brennt der Baum! Hertha-Fans zündeln wegen Investoren-Plan

Kuriose Protestaktion der Fans von Hertha BSC gegen die Investoren-Pläne der DFL : Beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern (2:1) zündeten die Anhänger sogar einen Baum an.

„Entscheidungsträger aller Vereine am 11.12. gegen Investoren in der DFL stimmen sonst brennt der … “, stand zur Drohung auf einem Banner, das die Herthaner in der 60. Minute entrollten - rechts daneben stand tatsächlich ein Weihnachtsbaum.