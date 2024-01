Hertha-Profis trauern um Kay Bernstein: "Fühl dich ganz fest umarmt"

„Ich erinnere mich an die Momente nach unseren Spielen, in denen wir uns freudestrahlend, elektrisiert bis in die Haarspitzen und voller Glück in die Arme gefallen sind“, schrieb Fabian Reese bei Instagram. Der 26-Jährige entwickelte sich seit seiner Ankunft bei der Hertha zum Schlüsselspieler und Publikumsliebling.