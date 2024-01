Kay Bernstein: Vom Capo zum Klubboss

Bernstein, der einst als Capo (Vorsänger) der Ultra-Gruppe Harlekins selber in der Hertha-Kurve stand, hatte einen beispiellosen und unkonventionellen Weg an die Spitze des Hauptstadtklubs zurückgelegt.

Kay Bernstein: Von schulischen Problemen bis zur eigenen Firma

Geboren 1980 in Marienberg in der DDR, wuchs Bernstein in Dresden auf, bevor seine Familie 1988 nach Berlin-Marzahn zog. Trotz schulischer Schwierigkeiten – er blieb in der achten Klasse zweimal sitzen – gelang Bernstein der Realschulabschluss.