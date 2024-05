"Ronaldo will dann auch nach Kiel": Der Aufstieg von Bayerns "Angstgegner"

„Bundesliga“, schrie Uwe Stöver euphorisch, als er sich aus der Menschentraube gelöst hatte. Viel mehr konnte oder wollte der Sport-Geschäftsführer von Holstein Kiel in diesem Moment nicht von sich geben. „Ich kann es doch selber noch nicht fassen“, sagte er und zündete sich in einer ruhigen Ecke hinter der Haupttribüne eine Zigarette an. Lediglich ein „überragend“ kam ihm noch über die Lippen.