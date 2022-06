Hertha BSC: Wie tickt der neue Präsident? Insider und Franz sprechen über ihn

Was sprach für Bernstein, was macht den neuen Hertha-Boss aus? „Er hat im Vorfeld der Wahl nicht taktiert und eine große Zahl an Mitstreitern gewonnen, die seine Kandidatur unterstützt haben“, erklärt Jahn. Steffel dagegen habe in der Woche vor der Wahl versucht, Allianzen zu schmieden, „was ihm auf die Füße gefallen ist“.