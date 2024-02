2. Liga: FC St. Pauli – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr)

Braunschweig steht bei St. Pauli eine schwere Aufgabe bevor. Der FC St. Pauli zog gegen den 1. FC Magdeburg am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Letzte Woche siegte Braunschweig gegen den Karlsruher SC mit 2:0. Somit belegt Eintracht Braunschweig mit 23 Punkten den 15. Tabellenplatz. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.

Angesichts der guten Heimstatistik (6-5-0) dürfte St. Pauli selbstbewusst antreten. Prunkstück des Tabellenprimus ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 19 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, neun Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Auf fremden Plätzen läuft es für Eintracht Braunschweig bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere sechs Zähler. Insbesondere an vorderster Front kommt Braunschweig nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Der bisherige Ertrag von Eintracht Braunschweig in Zahlen ausgedrückt: sieben Siege, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Braunschweig konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.