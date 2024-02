2. Liga: Hertha BSC – 1. FC Magdeburg, 3:2 (2:1)

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der Hertha und dem 1. FC Magdeburg an diesem 22. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Magdeburg für sich entschieden und einen 6:4-Sieg gefeiert.

Barış Atik brachte Hertha BSC in der 22. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. In der 33. Minute verwandelte Fabian Reese vor 52.652 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für die Heimmannschaft. Der Referee schickte Jean Hugonet vom 1. FC Magdeburg mit glatt Rot vom Feld (37.). Durch einen Freistoß von Pal Dárdai gelang der Hertha das Führungstor. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Tobias Müller versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz von Hertha BSC. Reese schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). In der 68. Minute stellte die Hertha personell um: Per Doppelwechsel kamen Ibrahim Maza und Derry Scherhant auf den Platz und ersetzten Dárdai und Marten Winkler. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von Hertha BSC.