Arbeitssieg gegen Braunschweig: St. Pauli zurück in der Spur

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt und steuert unbeirrt dem Bundesliga-Aufstieg entgegen. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage besiegte der Kiez-Klub den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig im Nordduell etwas glücklich mit 1:0 (1:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte. Am kommenden Freitag trifft St. Pauli im Zweitliga-Gipfeltreffen auf den Zweiten Holstein Kiel.

Oladapo Afolayan (32.) traf für St. Pauli in einer intensiven Partie am Hamburger Millerntor. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler agierte ab Mitte der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Elias Saad sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (67.).