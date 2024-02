Zwei Spielunterbrechungen! Massive DFL-Proteste auch in der 2. Bundesliga

Auch in der 2. Bundesliga protestieren die Fanlager weiter gegen den geplanten DFL-Investor! Sowohl bei der Partie zwischen Hannover 96 gegen Hansa Rostock als auch beim Derby zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern sorgten die Anhänger mit dem Werfen von Gegenständen für teils lange Spielunterbrechungen.

In Hannover schickte Schiedsrichter Alexander Sather beide Mannschaften gar mitten in der ersten Halbzeit für rund acht Minuten in die Kabine, nachdem das Spielfeld insgesamt achtmal mit Tennisbällen gesäumt wurde. Torwart Ron-Robert Zieler hatte vorher vergebens versucht, die eigenen Fans zu beruhigen.