2. Bundesliga heute: KSC - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Karlsruher SC trifft am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr auf den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga. Die Statistiken sprechen für eine spannende Begegnung: Der 1. FC Magdeburg hat nur eines seiner sechs Pflichtspiele gegen den Karlsruher SC verloren und ist in der 2. Liga gegen den KSC in drei Duellen noch ungeschlagen. Zudem gewann der FCM sein bisher einziges Zweitliga-Auswärtsspiel beim KSC in der Vorsaison mit 3:2. Auf der anderen Seite hat der Karlsruher SC keines seiner letzten sieben Zweitliga-Heimspiele verloren und traf dabei immer mindestens zweifach. Nur Hannover 96 erzielte in dieser Saison mehr Tore vor heimischem Publikum als der KSC.

Die Schlüsselspieler

Magdeburgs Baris Atik und Karlsruhes Sebastian Jung könnten in diesem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Atik ist mit neun Torvorlagen zusammen mit Marcel Hartel vom FC St. Pauli der beste Vorbereiter der laufenden Zweitliga-Saison. Aus dem Spiel heraus gab Atik ligaweit die meisten Assists, gefolgt von Karlsruhes Sebastian Jung, dem Topvorlagengeber dieser Zweitligarückrunde. Der Karlsruher SC muss allerdings auf den gesperrten Dzenis Burnic verzichten, der in acht der letzten neun Spiele des KSC in der ersten Elf stand.

Die Form der Teams

Der 1. FC Magdeburg spielt mit 31 Punkten nach 25 Partien seine bislang beste Saison in der 2. Liga – nie zuvor hatte Magdeburg in einen ersten beiden Zweitliga-Spielzeiten mehr als 28 Punkte zum Vergleichszeitpunkt. Der Karlsruher SC ist mit 14 Punkten nach acht Spielen das drittbeste Team dieser Zweitligarückrunde – nur St. Pauli und Hannover holten mehr Zähler. Der KSC stellt mit 48 Toren nach 25 Spielen die zweitbeste Offensive dieser Zweitliga-Saison und erzielte in der Rückrunde sogar die ligaweit meisten Tore. Der 1. FC Magdeburg holte elf Punkte in der Rückrunde und trifft nun mit dem KSC auf die beste Rückrunden-Defensive.

Wird Karlsruher SC gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.