2. Bundesliga heute: Paderborn - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 15. März 2024, findet um 18:30 Uhr das Match zwischen dem SC Paderborn 07 und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga statt.

Der SC Paderborn hat in den letzten beiden Zweitliga-Spielen gegen Eintracht Braunschweig eine Siegesserie hingelegt und dabei insgesamt acht Tore erzielt. Ein Aufschwung, wenn man bedenkt, dass Paderborn in den vorherigen zwölf BL2-Duellen mit dem BTSV genauso viele Tore schoss. Darüber hinaus ist der SCP seit fünf BL2-Partien gegen Braunschweig ungeschlagen.

Die Spieler im Fokus

Die aktuelle Form der Teams

Trotz einer schwächeren Tordifferenz als in der Vorsaison hat der SC Paderborn nach 25 Spielen dieser Zweitliga-Saison nur einen Punkt weniger als zum Vergleichszeitpunkt in der Vorsaison. Der SCP hat keine seiner letzten drei BL2-Partien verloren, nur Fortuna Düsseldorf ist derzeit im Unterhaus länger unbesiegt.

Eintracht Braunschweig hingegen kassierte in seinen letzten vier Zweitliga-Spielen genauso viele Niederlagen wie in den ersten neun Partien unter Daniel Scherning.

Mit insgesamt 15 Saisonniederlagen stellt der BTSV einen eingestellten Vereinsnegativrekord nach 25 Saisonspielen in der 2. Liga auf. Zudem ist kein Team im Unterhaus so lange sieglos wie der BTSV. Es bleibt abzuwarten, ob der SC Paderborn seine Siegesserie fortsetzen kann oder ob Eintracht Braunschweig eine Überraschung gelingt und den Negativtrend umkehrt.

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.